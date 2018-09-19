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رياضة

دراسة: غياب المشجعين يزيد من فرص خسارة الفرق الرياضية

19/9/2018

أظهرت دراسةٌ جديدة نشرها مركز البحث الاقتصادي التابع لجامعة تيلبورغ الهولندية، أن دعم المشجعين يلعب دوراً اساسياً في تقليل فرص خسارة الفريق في المباريات التي يلعبها.

وذكرت الدراسة أن الفرق الكبرى في كرة القدم تكون الأكثر تأثراً بغياب مشجعيها.

فيما يلي أهم النقاط التي تناولتها الدراسة:

  • الدراسة اعتمدت على تحليل حالة المنع التي فُرِضت على الفرق الزائرة في الدوري الأرجنتيني عام 2013، والتي سُمِح فيها بحضور جماهير الفريق الذي يلعب على أرضه فقط، وذلك بسبب مقتل مشجعٍ في إحدى المباريات السابقة.
  • قارنت الدراسة، أداء الفرق قبل قرار المنع، وبعد تفعيله. حيث اعتمدت الدراسة على تحليل كل من عدد الأهداف، والبطاقات الحمراء، والتسديد على المرمى، والضربات الركنية.
  • الدراسة قارنت أيضاً بين أداء الفرق نفسها في كل من مباريات الدوري الأرجنتيني، ومباريات الكأس الأرجنتيني التي لم يسري عليها قرار المنع.
  • نتائج الدراسة التي أجريت على 1320 مباراة تم لعبها قبل قرار المنع وبعده، أظهرت أن غياب مشجعي الفرق الزائرة يزيد من فرص خسارتها بنسبة 20%، كما أنه يزيد من فارق الأهداف المسجلة بين الفرق الزائر والفريق صاحب الأرض.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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