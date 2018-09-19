دراسة: غياب المشجعين يزيد من فرص خسارة الفرق الرياضية

أظهرت دراسةٌ جديدة نشرها مركز البحث الاقتصادي التابع لجامعة تيلبورغ الهولندية، أن دعم المشجعين يلعب دوراً اساسياً في تقليل فرص خسارة الفريق في المباريات التي يلعبها.

وذكرت الدراسة أن الفرق الكبرى في كرة القدم تكون الأكثر تأثراً بغياب مشجعيها.

فيما يلي أهم النقاط التي تناولتها الدراسة: