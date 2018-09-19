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جمهور ليفربول يدافع عن تصرف صلاح خلال مباراة باريس سان جيرمان

خاض صلاح مباراة عصيبة حيث لم يستطع تمرير الكرة بشكل صحيح في أكثر من مناسبة وتسبب في الهدف الثاني لسان جيرمان
خاض صلاح مباراة عصيبة حيث لم يستطع تمرير الكرة بشكل صحيح في أكثر من مناسبة وتسبب في الهدف الثاني لسان جيرمان
19/9/2018

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي دافعوا عن النجم المصري محمد صلاح بعد تصرف "مثير للجدل" خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء.

وانتشر مقطع فيديو على الإنترنت لصلاح يظهر فيه رد فعله عقب الهدف الثالث الذي ضمن فوز فريقه بنتيجة 3-2 أمس الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

وظهر صلاح في مقطع الفيديو وهو يلقي بزجاجة مياه على الأرض بعد أن تمكن البرازيلي روبرتو فيرمينو من إحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، واعتبر البعض أن هذا التصرف غير لائق وأنه تعبير عن الغضب من الهدف.

https://twitter.com/FoootballPlanet/status/1042157076728950785?ref_src=twsrc%5Etfw

وخاض صلاح مباراة عصيبة حيث لم يستطع تمرير الكرة بشكل صحيح في أكثر من مناسبة، وألغى حكم المباراة هدفا أحرزه اللاعب في الدقيقة 58 بعد احتساب مخالفة ضد المهاجم دانييل ستوريدج، قبل أن يتسبب صلاح في إحراز سان جيرمان هدف التعادل بعد تمريرة خاطئة منه.

لكن مقطع فيديو آخر أثبت أن صلاح كان يحتفل بالهدف قبل قيامه بإلقاء زجاجة المياه أرضا، وقالت ديلي ميل إن مشجعي ليفربول سارعوا إلى نشره والإشارة إليه للدفاع عن اللاعب وإثبات أنه كان سعيدا بالهدف.

https://twitter.com/RVRThanos/status/1042160608152571905?ref_src=twsrc%5Etfw

كما استبعد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند إمكانية أن يكون تصرف صلاح نابعا من الغضب، معتبرا أنه كان يحتفل.

وقال فرديناند "آمل ذلك (أنه كان يحتفل). أعتقد أن صلاح يحتفل بطريقته الخاصة. يداه كانتا مرفوعتين في بداية المقطع".

ووافقه في الرأي نجم ليفربول السابق جون أرني ريس الذي قال عندما سئل عن النقاش حول تصرف صلاح "أعتقد أنه سعيد". وهو نفس ما قاله مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

المصدر : ديلي ميل + مترو
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