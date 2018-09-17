صلاح ينفي وجود خلاف مع ساديو ماني

نفى اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، ما تردد في وسائل الاعلام المختلفة بشأن وجود خلاف بينه وبين زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني.

وثارت حالة من الغضب بين الكثير من جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي متهمة ماني بتعمد عدم تمرير الكرة إلى صلاح أكثر من مرة.

أهم تصريحات صلاح لمجلة "فرانس فوتبول الفرنسية:

قال عن ماني "نحن أصدقاء ونتحدث كثيرًا. وبشكل عام، نجلس في نفس المكان في غرفة الملابس عقب المباريات. لا نهتم بمن يسجل أكثر أو يسجل أولا. الجميع يساعد من أجل التسجيل، وكما ترى نسجل جميعا".

عن علاقته بالألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق، قال صلاح: "منذ اليوم الأول لي مع ليفربول وهو يعاملني كصديق، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، الجميع يشعر بالارتياح معه".

عن دوري أبطال أوربا "نعم، بمقدورنا الوصول إلى النهائي مرة أخرى، أطحنا في النسخة السابقة بمانشستر سيتي وبعدها روما الذي تغلب قبلها على برشلونة، أنا واثق من أنه يمكننا الفوز بدوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي، كل شيء ممكن الحدوث".

عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يواجهه ليفربول الثلاثاء، قال صلاح: "فريق جيد جدا لديه لاعبون أقوياء، لا يمكنني الانتظار للعب معهم، أتوقع أن تكون المواجهة ممتعة وقوية".

ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا.