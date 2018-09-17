رونالدو وريفالدو وديل بييرو.. ماذا قال نجوم العالم عن صلاح؟

استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، مجموعة من أشهر عبارات المديح والثناء على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من أساطير ومدربي ونجوم اللعبة في العالم.

وترشح صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

الأسطورة البرازيلية رونالدو خلال برنامج إذاعي: أنا أحبه، سمعت تصريحات تقول إنني مصدر إلهامه، وهذا يثيرني، لديه قدرات كبيرة، إنه يشبه ميسي، يلعب بقدمه اليسرى ورشيق وسريع ويحافظ على الكرة تحت قدميه، ولديه الرغبة المستمرة في تسجيل الأهداف.

نجم وقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد خلال تحليله لهدفي صلاح وصناعته لمثلهما في لقاء الريدز أمام روما الإيطالي بدوري أبطال أوربا الموسم الماضي: إنه في أفضل أوقاته، دون أي شك أنه أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي.

البرازيلي ريفالدو لاعب ميلان وبرشلونة السابق: إنه لاعب عظيم، قادر على تغيير المباريات، عليه أن يكون مثل رونالدو وميسي لعشر سنوات مقبلة، فهو قريب جدًا من مستواهما الآن.

الإيفواري ديديه دروغبا لاعب تشيلسي السابق: لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، إنه يسيطر على الكرة بقدمه اليسرى، إنه سريع، وأصبح قويًا، يمكنه تسجيل الأهداف، وأصبح قائدًا.

الأسطورة الإيطالية ولاعب يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو: صلاح لاعب رائع، يقدم أداء ثابتًا وقويًا بمهارات ممتازة، تؤهله ليكون أفضل لاعب في العالم في غضون أشهر قليلة".

أسطورة ليفربول إيان راش: أفضل لاعبين في العالم لفترة طويلة هما رونالدو وميسي، لكن خلال الموسم الماضي كان صلاح الأفضل، لقد ساعد مصر في التـأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب طويل بالإضافة لما قدمه مع ليفربول، ما أحبه أنه رجل متواضع، إذا ما كان هناك لاعب في وضعية أفضل للتسجيل فإنه يمرر له، لا أريد أن تذهب الألقاب من رونالدو وميسي، ولكنه فعل أصعب الأمور في أصعب دوري في العالم البريمرليغ.

المدافع الإنجليزي السابق مارتن كيون: انظر لعدد المدافعين أمامه، إنه مثل مارادونا أمام بلجيكا منذ سنوات، يستمر في تحريك الكرة، هذا صعب على الدفاع، تعتقد أن المدافع سيحصل على الكرة، بلمسة إضافية منه وبطريقة ما يجد الزاوية.

اللاعب الإنجليزي السابق روبي فاولر في صحيفة ديلي ميرور: لقد خرج علينا صلاح من هذا العالم، لو وضعت ما قام به صلاح في جانب واحد، ستجد أنه مذهل أكثر من رونالدو وميسي، لقد رفع من شأن أمة بأكملها، فلماذا لا نقارنه برونالدو وميسي لهذا الموسم؟

الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة أثناء تحليله لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت: شاهدت من أرضية الملعب ما فعله صلاح لمارسيلو خلال الألعاب الأولمبية في لندن، كنت ألعب لمصر أمام البرازيل، مارسيلو كان خائفًا من صلاح، لاحظت نفس الشيء في دوري أبطال أوربا عندما لعب روما أمام ريال مدريد.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد تسجيل صلاح رباعية في مرمى واتفورد الموسم الماضي: آخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء فريقه كان الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، أعتقد أن مو في طريقه ليكون أفضل لاعب في العالم.

لوسيانو سباليتي مدرب صلاح السابق في روما: صلاح لاعب استثنائي، إنه أفضل لاعب دربته في مسيرتي، من يراقبه يحتاج إلى دراجة نارية لإيقافه.

إيان رايت لإذاعة (بي بي سي) البريطانية: أجرؤ على القول إنه يذكرني بميسي، الطريقة التي يلعب بها، إنه ميسي.

ويتنافس صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم. ويقام حفل اختيار جوائز الأفضل، في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالعاصمة البريطانية لندن.