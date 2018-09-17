تعرف على الجوائز المالية لدوري أبطال أوربا

مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوربا للموسم الجاري، يبدأ صراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة التي خصصها الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" لهذه البطولة القارية الكبرى.
التفاصيل:
- يحصل كل ناد على 15.25 مليون يورو (نحو 17.76 مليون دولار) مقابل مشاركته فقط في البطولة.
- يصل إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليه الفريق الذي سيتوج باللقب في أول يونيو/حزيران 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد إلى 19 مليون يورو، وهو ما يتوقف على نتائجه اعتبارا من دور المجموعات.
- يحصل كل فريق على 900 ألف يورو عن كل نقطة يحصدها خلال منافسات دور المجموعات.
- تحصل الأندية أيضا على نسبة من أموال التسويق المحددة من قبل الاتحاد بإجمالي 292 مليون يورو، وتعتمد على التسويق التليفزيوني المحلي لكل فريق وكذلك أداء الفرق.
الأموال بالأرقام:
- المبلغ الكلي للجوائز: 1.95 مليار يورو.
- الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة: 15.25 مليون يورو.
- الجائزة المالية مقابل كل فوز في دور المجموعات: 2.7 مليون يورو.
- الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات: 900 ألف يورو.
- الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الستة عشر: 9.5 مليون يورو.
- الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الثمانية: 10.5 مليون يورو.
- الجائزة المالية مقابل الوصول إلى قبل النهائي: 12 مليون يورو.
- الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي: 15 مليون يورو.
- الجائزة المالية الممنوحة للبطل: 19 مليون يورو.