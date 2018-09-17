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تعرف على الجوائز المالية لدوري أبطال أوربا

شعار دوري أبطال أوربا
شعار دوري أبطال أوربا
17/9/2018

مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوربا للموسم الجاري، يبدأ صراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة التي خصصها الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" لهذه البطولة القارية الكبرى.

التفاصيل:
  • يحصل كل ناد على 15.25 مليون يورو (نحو 17.76 مليون دولار) مقابل مشاركته فقط في البطولة.
  • يصل إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليه الفريق الذي سيتوج باللقب في أول يونيو/حزيران 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد إلى 19 مليون يورو، وهو ما يتوقف على نتائجه اعتبارا من دور المجموعات.
  • يحصل كل فريق على 900 ألف يورو عن كل نقطة يحصدها خلال منافسات دور المجموعات.
  • تحصل الأندية أيضا على نسبة من أموال التسويق المحددة من قبل الاتحاد بإجمالي 292 مليون يورو، وتعتمد على التسويق التليفزيوني المحلي لكل فريق وكذلك أداء الفرق.
الأموال بالأرقام:
  • المبلغ الكلي للجوائز: 1.95 مليار يورو.
  • الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة: 15.25 مليون يورو.
  • الجائزة المالية مقابل كل فوز في دور المجموعات: 2.7 مليون يورو.
  • الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات: 900 ألف يورو.
  • الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الستة عشر: 9.5 مليون يورو.
  • الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الثمانية: 10.5 مليون يورو.
  • الجائزة المالية مقابل الوصول إلى قبل النهائي: 12 مليون يورو.
  • الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي: 15 مليون يورو.
  • الجائزة المالية الممنوحة للبطل: 19 مليون يورو.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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