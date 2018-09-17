إصابة فيرمينو تهدد مشاركته أمام باريس سان جيرمان

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو سيشارك أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا لكرة القدم أم لا.

التفاصيل:

أكد كلوب أكد أن إصابة فيرمينو التي حدثت في عينه خلال مباراة ليفربول مع توتنهام ليست خطيرة، وأنه أصبح أفضل بكثير.

وقال كلوب: "شاهدنا جميعا الصورة وشعرنا بقلق بالغ. لكن هذا القلق انتهى وسيكون (فيرمينو) على ما يرام. لكن هل سيصبح بحالة جيدة غدا لا أدرى حتى الآن".

وأضاف المدرب الألماني "نتواصل معه بالتأكيد وقد تحسن بالفعل لكن لا يمكنني الآن تحديد مدى قدرته على خوض مباراة الغد".

في حال عدم قدرة فيرمينو على المشاركة في المباراة أما باريس سان جيرمان، والتي ستقام غدا الثلاثاء في ملعب أنفيلد، فمن المرجح أن يدفع كلوب بدانييل ستوريدج بدلا منه.

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