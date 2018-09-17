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إصابة فيرمينو تهدد مشاركته أمام باريس سان جيرمان

فيرمينو أصيب خلال التحام باليد من يان فرتونن مدافع توتنهام هوتسبير
فيرمينو أصيب خلال التحام باليد من يان فرتونن مدافع توتنهام هوتسبير
17/9/2018

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو سيشارك أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا لكرة القدم أم لا.

التفاصيل:

  • أكد كلوب أكد أن إصابة فيرمينو التي حدثت في عينه خلال مباراة ليفربول مع توتنهام ليست خطيرة، وأنه أصبح أفضل بكثير.
  • وقال كلوب: "شاهدنا جميعا الصورة وشعرنا بقلق بالغ. لكن هذا القلق انتهى وسيكون (فيرمينو) على ما يرام. لكن هل سيصبح بحالة جيدة غدا لا أدرى حتى الآن".
  • وأضاف المدرب الألماني "نتواصل معه بالتأكيد وقد تحسن بالفعل لكن لا يمكنني الآن تحديد مدى قدرته على خوض مباراة الغد".
  • في حال عدم قدرة فيرمينو على المشاركة في المباراة أما باريس سان جيرمان، والتي ستقام غدا الثلاثاء في ملعب أنفيلد، فمن المرجح أن يدفع كلوب بدانييل ستوريدج بدلا منه.

خلفية:

  • أصيب فيرمينو عقب التحام باليد من يان فرتونن مدافع توتنهام هوتسبير خلال مباراة الفريقين على أرض توتنهام يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-1.
  • أحرز فيرمينو الهدف الثاني لفريقه لكنه اضطر للخروج من الملعب في الشوط الثاني بعد دقائق بسبب الإصابة.
  • فاز ليفربول بكافة مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويزاحم تشلسي على صدارة الدوري، لكن تشلسي يتقدم بفارق الأهداف. 
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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