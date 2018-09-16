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رياضة|البرازيل

شاهد: لاعبون ينقذون سيارة إسعاف بعد توقفها داخل الملعب

16/9/2018

تدخل لاعبون من فلامنغو وفاسكو دا غاما لإنقاذ سيارة إسعاف في مباراة بالدوري البرازيلي يوم السبت بعدما توقفت السيارة في الوقت الذي كانت تحمل فيه لاعبا مصابا إلى المستشفى.

واحتاج برونو سيلفا، لاعب فاسكو، إلى تدخل طبي بعد إصابته في الشوط الثاني، لكن سيارة الإسعاف لم تتمكن من الخروج من أرضية الملعب بعد نقله إليها.

ووسط حالة اندهاش بين 54 ألف مشجع في ملعب ماني غارينشا في برازيليا اشترك اللاعبون في دفع السيارة حتى تعود إلى الحياة.

وقال ريفر مدافع فلامنغو لمحطة (سبورت تي في) التلفزيونية "هذا يحدث لأول مرة".

وأضاف "هذا المشهد يدعو إلى الأسى. كنت أعتقد أن السائق يمزح لكنه قال إنه أوقف المحرك ويحتاج إلى مساعدة. حاولنا دفع السيارة قليلا وانطلقت بعد ذلك".

وفي المباراة ذاتها تقدم فاسكو بهدف عن طريق أندريس ريوس في الدقيقة 27 لكن فلامنغو تعادل بعد مرور ساعة من اللعب بواسطة لويز غوستافو بطريق الخطأ في مرماه بعد ضربة رأس رائعة.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي
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