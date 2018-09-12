البث الحي
رياضة

شاهد: إسبانيا تمطر شباك كرواتيا بسداسية في دوري الأمم الأوربية

11/9/2018

أمطر المنتخب الإسباني مرمى ضيفه الكرواتي بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها ساول نيغويز و ماركو أسينسيو و لوفري كالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقائق 24 و33 و35.

وأضاف "الماتادور" ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر رودريغو مورينو وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق 50 و57 و70.

وارتفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المنتخب الكرواتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوربية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)