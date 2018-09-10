صلاح بالقائمة المختصرة للتشكيلة المثالية لمنتخب العالم

ظهر اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة للتشكيلة المثالية لعام 2018 والتي صدرت عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

وسيطرت فرنسا وإسبانيا على القائمة التي ضمت 55 اسما، وكان ريال مدريد الإسباني أكثر الاندية التي تملك لاعبين ضمن القائمة بأحد عشر لاعبا.

وضمت القائمة 5 من حراس المرمى و20 مدافعا و15 لاعب وسط و 15 مهاجما.

ووردت أسماء 10 من بين أفراد التشكيلة المثالية للعام الماضي، ومن بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن القائمة. ولم ينضم جاريث بيل مهاجم ويلز وريال مدريد إلى القائمة بالرغم من تسجليه هدفين في نهائي دوري أبطال أوربا في مايو/ أيار الماضي ليفوز ريال بالبطولة.

وشارك نحو 25 ألف لاعب محترف من 65 دولة في التصويت على اختيار اللاعبين المتنافسين على الانضمام للقائمة المختصرة. وسيتم اعلان أسماء التشكيلة المثالية خلال حفل سيقيمه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018 والذي سيقام في لندن في 24 من سبتمبر/ أيلول الحالي.

وفيما يلي القائمة المختصرة لموسم 2017-2018 (الدولة/اسم النادي):

حراس المرمى

جيانلويجي بوفون (إيطاليا/باريس سان جيرمان-يوفنتوس)

تيبو كورتوا (بلجيكا/ريال مدريد-تشلسي)

ديفيد دي خيا (إسبانيا/مانشستر يونايتد)

كيلور نافاس (كوستاريكا/ريال مدريد)

مارك-أندريه تير شتيغن (ألمانيا/برشلونة).

مدافعون

جوردي ألبا (إسبانيا/برشلونة)

داني كاربخال (إسبانيا/ريال مدريد)

جيورجيو كيليني (إيطاليا/يوفنتوس)

داني الفيس (البرازيل/باريس سان جيرمان)

دييغو غودين (أوروغواي/أتلتيكو مدريد)

ماتس هوملز (ألمانيا/بايرن ميونيخ)

يوشوا كيميش (ألمانيا/بايرن ميونيخ)

ديان لوفرين (كرواتيا/ليفربول)

مارسيلو (البرازيل/ريال مدريد)

ييري مينا (كولومبيا/إيفرتون-برشلونة)

بنجامين بافارد (فرنسا/شتوتغارت)

غيرارد بيكيه (إسبانيا/برشلونة)

سيرغيو راموس (إسبانيا/ريال مدريد)

تياغو سيلفا (البرازيل/باريس سان جيرمان)

كيران تريبيير (إنجلترا/توتنهام هوتسبير)

صمويل أومتيتي (فرنسا/برشلونة)

فيرغيل فان ديك (هولندا/ليفربول)

رفائيل فاران (فرنسا/ريال مدريد)

شيمه فرساليكو (كرواتيا/إنترناسيونالي-أتلتيكو مدريد)

كايل ووكر (إنجلترا/مانشستر يونايتد)

لاعبو الوسط

سيرغيو بوسكيتس (إسبانيا/برشلونة)

كاسيميرو (البرازيل/برشلونة)

كيفن دي بروين (بلجيكا/مانشستر سيتي)

إيدن هازارد (بلجيكا/تشلسي)

أندريس إنيستا (إسبانيا/فيسيل كوبي-برشلونة)

ايسكو (إسبانيا/ريال مدريد)

نغولو كانتي (فرنسا/تشلسي)

نيمانيا ماتيتش (صربيا/مانشستر يونايتد)

لوكا مودريتش (كرواتيا/ريال مدريد)

بول بوغبا (فرنسا/مانشستر يونايتد)

إيفان راكيتيتش (كرواتيا/برشلونة)

ديفيد سيلفا (إسبانيا/مانشستر سيتي)

آرتورو فيدال (تشيلي/برشلونة-بايرن ميونخ).

مهاجمون

كريم بنزيمة (فرنسا/ريال مدريد)

إديسون كافاني (أورغواي/باريس سان جيرمان)

كريستيانو رونالدو (البرتغال/يوفنتوس-ريال مدريد)

باولو ديبالا (الأرجنتين/يوفنتوس)

أنطوان غريزمان (فرنسا/أتلتيكو مدريد)

هاري كين (إنجلترا/توتنهام هوتسبير)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا/بايرن ميونخ)

روميلو لوكاكو (بلجيكا/مانشستر يونايتد)

ماريو مانزوكيتش (كرواتيا/يوفنتوس)

ساديو ماني (السنغال/ليفربول)

كيليان مبابي (فرنسا/باريس سان جيرمان)

ليونيل ميسي (الأرجنتين/برشلونة)

نيمار (البرازيل/باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر/ليفربول)

لويس سواريز (أورغواي/برشلونة)