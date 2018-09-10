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شاهد: سقوط محرج لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد

10/9/2018

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى موقف محرج بعد أن سقط على الأرض في مدخل ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وكان مورينيو في طريقه لمتابعة مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوربية السبت الماضي.

وحاول مورينيو، 55عاما، أن يبتعد عن المعجبين والصحفيين بالقفز فوق الحبال التي وضعت لتحديد الممر المخصص للضيوف، ولكنه تعثر وسقط على الأرض.

وبدا على البرتغالي الخجل بعد سقوطه وقام أحد العاملين بمساعدته على النهوض والمضي في طريقه وسط صيحات السخرية من جانب بعض الحضور.

ويعد مورينيو من أفضل مدربي كرة القدم في العالم وسبق له الفوز بالدوري الإنجليزي عندما كان يدرب نادي تشلسي كما حصل على الدوري الإسباني مع ريال مدريد والدوري الإيطالي مع إنترناسيونالي الذي حصل معه أيضا على دوري أبطال أوربا، وسبق له الحصول على دوري أبطال أوربا مع بورتو البرتغالي. كما فاز بكأس الاتحاد الأوربي مع بورتو والدوري الأوربي مع مانشستر يونايتد.

المصدر : أسوشيتد برس
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