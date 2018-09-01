ليفربول يواصل بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مستضيفه ليستر سيتي باستاد كينغ باور اليوم (السبت).
لكن شباك ليفربول اهتزت لأول مرة هذا الموسم بعد خطأ فادح من الحارس إليسون.
أهم أحداث المباراة:
- أحرز ليفربول هدفه الأول عبر ساديو ماني بعد عشر دقائق من البداية وهو الهدف الرابع له هذا الموسم.
- أحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 45 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر.
- بدأ الفريق الضيف الشوط الثاني بأداء متواضع وكاد ليستر أن يدرك التعادل.
- أشرك يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الوافد الجديد شيردان شاكيري بدلا من المصري محمد صلاح هداف الموسم الماضي برقم قياسي والذي أهدر فرصة واضحة في الشوط الأول وبدا أنه فوجئ بخروجه.
- رغم الهزيمة أثار ليستر الإعجاب واستحوذ أكثر على الكرة وسدد على المرمى أكثر من ليفربول.
- أداء ليفربول حتى الآن يمثل أفضل بداية له في الموسم منذ عام 1990.
- ارتكب البرازيلي إليسون، حارس ليفربول، خطأ فادحا عندما حاول مراوغة كليشي ايهيناتشو بدلا من إبعاد الكرة بسهولة ليخطفها اللاعب النيجيري الذي مررها إلى الجزائري رشيد غزال ليهز الشباك في الدقيقة 63.
- كان أليسون قد نال إشادة الأسبوع الماضي بسبب مراوغة جيدة أمام برايتون آند هوف ألبيون لكن هذه الهفوة غير الضرورية والتي بدأت بتمريرة سيئة من فيرجيل فان ديك أعادت للأذهان أخطاء حارس ليفربول السابق لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوربا الموسم الماضي.