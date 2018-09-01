ليفربول يواصل بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مستضيفه ليستر سيتي باستاد كينغ باور اليوم (السبت).

لكن شباك ليفربول اهتزت لأول مرة هذا الموسم بعد خطأ فادح من الحارس إليسون.

أهم أحداث المباراة: