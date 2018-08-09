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صلاح ينافس ميسي ورونالدو على لقب جديد بأبطال أوربا

9/8/2018

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (الخميس) ترشيح محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للفوز بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوربا عن الموسم الماضي.

جوائز دوري الأبطال:
  • تصدر رونالدو قائمة هدافي البطولة برصيد 15 هدفا وساعد ريال مدريد على إحراز لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
  • المصري صلاح سجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى النهائي.
  • سجل ليونيل ميسي 6 أهداف مع برشلونة.
  • رونالدو فاز بجائرة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوربا العام الماضي.
  • من المؤكد فوز لاعب من ريال مدريد بجائزة أفضل مدافع بعد ترشيح الثلاثي مارسيلو وسيرجيو راموس ورفائيل فاران.
  • سيتنافس ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب خط وسط.
  • أليسون، الذي انتقل إلى ليفربول بعد تألقه الموسم الماضي مع روما، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس إلى جانب كيلور نافاس حارس ريال مدريد والإيطالي جيانلويجي بوفون الذي انتقل من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي.
  • سيعلن عن الفائزين بالجوائز خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم 30 من أغسطس/ آب.
  • وقع الاختيار على هؤلاء اللاعبين بعد مشاركة 32 مدربا من الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم الماضي إلى جانب 55 صحفيا.
المصدر : رويترز
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