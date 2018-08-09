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تشيلسي يضم الحارس الإسباني كيبا في صفقة قياسية عالمية

حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاغا - أرشيفية
حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاغا - أرشيفية
9/8/2018

قال نادي تشيلسي الإنجليزي (الأربعاء) إنه تعاقد مع كيبا أريزابالاغا، حارس أتليتيك بيلباو، في صفقة قياسية على مستوى العالم بالنسبة لحارس مرمى مقابل 80 مليون يورو (92.8 مليون دولار).

ومع انضمام الحارس السابق تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، تعاقد تشيلسي مع أريزابالاغا (23 عاما) كتعويض فوري للحارس البلجيكي.

وبهذه الصفقة أصبح أريزابالاغا أغلى حارس في تاريخ كرة القدم متفوقا على البرازيلي أليسون الذي انتقل من روما إلى ليفربول الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو.

وقال نادي تشيلسي في بيان: "وصل الحارس الاسباني الدولي إلينا قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز ووقع على عقد يمتد لسبع سنوات".

وأكد بيلباو في وقت سابق اليوم أن ممثلي أريزابالاغا دفعوا قيمة الشرط الجزائي في عقده في مقر رابطة الدوري الاسباني.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي: "أظهر إمكانات هائلة بالفعل وثباتا وسيشكل جزءا كبيرا من أي نجاح لتشيلسي في السنوات المقبلة".

وأضافت: "التعاقد طويل المدى يظهر إيماننا به ونتطلع للمواسم المقبلة بشعور كبير بالتفاؤل".

وخاض أريزابالاغا 53 مباراة في الدوري مع بيلباو منذ صعوده للفريق الأول في 2016.

وقال الحارس: "هذا قرار مهم جدا لي ولمسيرتي ولحياتي الشخصية أيضا".

وتابع: "جذبتني الكثير من الأشياء للنادي مثل الألقاب التي حققها واللاعبين والمدينة والدوري الانجليزي الممتاز. العديد من الأشياء وأنا سعيد جدا بأن تشيلسي قرر الوثوق بي والاستعانة بخدماتي".

وبعد ارتباط اسمه بشدة بريال مدريد، وقع أريزابالاغا على عقد جديد مع بيلباو في يناير كانون الثاني الماضي وتم رفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به من 20 إلى 80 مليون يورو.

وأشاد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بأريزابالاغا.

وقال المدرب الايطالي عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع أولمبيك ليون في لقاء ودي الثلاثاء/ "شاهدته (كيبا) منذ عام واحد وأول انطباع بالنسبة لي أنه حارس جيد جدا وصغير جدا لكنه مميز".

المصدر : رويترز
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