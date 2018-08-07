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رياضة

أمريكي يقدّم عرضاً ضخماً لشراء نادي أرسنال بالكامل

7/8/2018

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، ستان كرونكي تقديمه عرضاً ضخماً، لشراء نادي أرسنال الإنجليزي وفقاً لما نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن قيمة العرض تبلغ 600 مليون جنيه استرليني، لشراء كامل حصص أسهم أرسنال.

وبهذا العرض ترتفع قيمة النادي البريطاني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، إذ يمتلك كرونكي 67% من أسهم النادي بالفعل.

وأعلنت بورصة لندن على موقعها، توصّل كرونكي إلى اتفاقٍ مع الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف لشراء 30% المتبقية من أسهم النادي والتي يمتلكها هذا الأخير.

وأضافت غارديان أن رجل الأعمال الأمريكي، كرونكي، يصر على الحصول على ملكية النادي بنسبة 100%، حتى يتمكن من تحقيق طموحه المتعلق برؤية النادي للمنافسة بشكلٍ دائم من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحصول كرونكي على ملكية النادي بشكلٍ تام، سيشهد مشجعو النادي، نهاية لدورهم في الحفاظ على قيم الوصاية في النادي، كما أنهم لن يستطيعوا بعد الآن شراء أي حصص فيه.

رجل الأعمال الأمريكي ستان كرونكي
المصدر : صحف أجنبية
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