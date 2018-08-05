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رياضة|أمريكا

ميلانيا وغوردان يدافعان عن ليبرون بعد سخرية ترمب

ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي
ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي
5/8/2018

سارع أسطورة دوري المحترفين لكرة السلة مايكل غوردان ورياضيون أمريكيون آخرون للدفاع عن نجم كرة السلة ليبرون جيمس بعد أن شكك الرئيس دونالد ترمب في مستوى ذكاء اللاعب في إحدى تغريداته.

كما دافعت السيدة الأولى ميلانيا ترمب في بيان عبر المتحدثة باسمها قال فيه "يبدو أن ليبرون جيمس يقدم أشياء جيدة لصالح أجيالنا القادمة وكما كانت دائما، تشجع السيدة الأولى الجميع على فتح حوار يتناول القضايا التي تواجه الأطفال اليوم".

حملة التضامن مع لوبرون بعد تغريدة لترمب كتب فيها: "أغبى رجل يعمل في التليفزيون قد أجرى للتو مقابلةً مع جيمس لوبرون. لقد جعل لوبرون يبدو ذكياً، وهو أمر ليس بسهل." وأضاف أنه يفضِّل مايكل غوردان.

وكان ترمب يشير إلى مقابلة أجراها ليمون لشبكة (سي.إن.إن) بعد أيام من افتتاح جيمس ومؤسسته مدرسة عامة للأطفال الفقراء في بلدته بأوهايو.

وتدعم ميلانيا زوجة ترمب عمل جيمس لصالح الأطفال.

وقالت صحيفة "سبورتس إليستريتد" إن مايكل غوردان أعلن عن تضامنه مع جيمس لوبرون، اللاعب الذي ينافسه اليوم على لقب أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ.

وتجاهل غوردان محاولة ترمب للإيقاع باللاعبين من خلال مقارنتهما معاً في تغريدته السابقة وقال "أنا أدعم لوبرون، فهذا الرجل يقوم بعملٍ رائع اتجاه مجتمعه."

أمّا الصحفي دون ليمون، فردّ على ترمب بتغريدة قوية قال فيها: "من هو الغبي بالضبط؟ الشخص الذي يقوم بوضع الأطفال في صفوف المدرسة؟ أما من يقوم بوضعهم في أقفاصٍ حديدية؟" وذلك في إشارة إلى قانون فصل الأطفال المهاجرين عن أهلهم ووضعهم في مراكز احتجاز، الذي أقرّه الرئيس الأمريكي.

وجاءت تغريدة ترمب كردٍّ على انتقاد لوبرون له في مقابلته مع الـ"سي إن إن" والتي قال فيها إنه لا يستطيع السكوت عن محاولة الرئيس لاستخدام الرياضة كمنصة لتعزيز العنصرية ولإحداث انقسامٍ بين اللاعبين والناس. 

المصدر : صحف أمريكية + وكالات
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