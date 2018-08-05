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رياضة|مصر

شاهد: طفل مصري معاق يسبح ضد التيار

5/8/2018

لم تترك الإعاقة التي ابتُلي بها الطفل المصري عمر أحمد (8 سنوات) أمامه سوى الاختيار بين أن يغرق أو يسبح، وبعزمه وإصراره اختار أن يسبح.

فقد وُلد عمر مصابا بمتلازمة تفقُم الأطراف، وهي خلل جيني نتج عنه عدم نمو ذراعيه. وبدت حياة أحمد وكأنه لن يصلح لممارسة الرياضة.

لكن عندما بلغ عمره سبعة أعوام، بدأ يتمرن مع مدرب سباحة متخصص في تدريب الأطفال ذوي الإعاقة.

ويتدرب عمر ثلاث مرات أسبوعيا ويقول مدربه إنه يحتاج إلى رعاية خاصة ويبذل قصارى جهده في التدريب.

ويعتزم عمر المنافسة في بطولات السباحة القادمة للمعاقين بمصر ويأمل أن يصبح بطلا للألعاب البارالمبية (أولمبياد المعاقين) يوما ما.

وقال الطفل عمر أحمد لـ"رويترز" "نفسي أبقى بطل عالمي وأمثل مصر بره".

وبالإضافة للسباحة يتدرب الطفل الرياضي الطموح يوميا لتحسين لياقته البدنية وقدرته على التحمل.

المصدر : رويترز
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