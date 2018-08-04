سان جيرمان يتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه

توّج فريق باريس سان جيرمان، السبت، بكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي والثامنة في تاريخه.

وتغلب سان جيرمان على نظيره موناكو برباعية نظيفة في مباراة كأس السوبر المحلية التي أقيمت على ملعب "شينزن" في الصين.

جاءت بداية المباراة متوازنة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر.

بمرور الوقت، أحكم لاعبو سان جيرمان سيطرتهم على وسط الملعب، حيث جاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة السابعة إثر تمريرة بينية عن طريق أدريان رابيو وصلت داخل منطقة الجزاء للأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس دييغو بيناليو.

ومع حلول الدقيقة 13، اكتسب لاعبو موناكو الثقة في أنفسهم حيث تهيأت الكرة إلى يوري تيليميناس بتسديدة مباشرة أبعدها المدافع البرازيلي تياغو سيلفا ببسالة وهي في طريقها للمرمى.

وواصل حارس موناكو تألقه وتصديه للعديد من الكرات والهجمات حيث سدد دي ماريا كرة قوية داخل منطقة الجزاء أنقذها الحارس ببراعة.

وفي ظل الهجمات والفرص الضائعة، جاءت الدقيقة 33 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق دي ماريا.

وبعدها بسبع دقائق، أضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني لسان جيرمان، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه موناكو عن فرصة تقليص النتيجة، كثف لاعبو سان جيرمان من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وجاءت الدقيقة 67 لتشهد معها الهدف الثالث لسان جيرمان عن طريق الأمريكي تيموتي وياه.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، أحرز دي ماريا الهدف الثاني والرابع لفريقه لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان وتتويجه باللقب.