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تعرف على مجموعات بطولة دوري أبطال أوربا

30/8/2018

شهدت مدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم التي تنطلق في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

جاءت القرعة على النحو التالي: 

  • المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وموناكو الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي.
  • المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، وانتر الإيطالي.
  • المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وريد ستار الصربي.
  • المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.
  • المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وأيك أثينا اليوناني.
  • المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني.
  • المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني، وروما الإيطالي، وسيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.
  • المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني ويونج بويز السويسري.
المصدر : الجزيرة مباشر
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