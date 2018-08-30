تعرف على مجموعات بطولة دوري أبطال أوربا

شهدت مدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم التي تنطلق في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

جاءت القرعة على النحو التالي: