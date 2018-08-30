الاتحاد الأوربي لكرة القدم يعلن اليوم أفضل لاعب في الموسم الماضي

يعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم الخميس اسم الفائز بلقب أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في أوربا، والذي يتنافس عليه المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.
ويجري الإعلان عن الفائز باللقب خلال احتفال في موناكو مساء اليوم الخميس.
المرشحون للجائزة هم:
- المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والذي وصل إلى القائمة النهائية متفوقا على العديد من كبار اللاعبين في دوري أبطال أوربا، ومن أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي أنتوني غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، وغيرهم.
- لفت صلاح الأنظار بقوة خلال أول موسم له مع ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بإحرازه 32 هدفا خلال موسم 2017-2018.
- الكرواتي لوكا مودريتش، والذي حصل مع ريال مدريد على دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، ووصل إلى مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، الذي فاز به المنتخب الفرنسي.
- رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، والذي حقق نتائج تاريخية مع ريال مدريد، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوربا خمس مرات، كما حصد لقب هداف دوري الأبطال ست مرات، كان آخرها الموسم الماضي.