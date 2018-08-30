الاتحاد الأوربي لكرة القدم يعلن اليوم أفضل لاعب في الموسم الماضي

رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، والذي حقق نتائج تاريخية مع ريال مدريد، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوربا خمس مرات، كما حصد لقب هداف دوري الأبطال ست مرات، كان آخرها الموسم الماضي.