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رياضة

برشلونة يتعاقد مع السنغالي موسى واغي

3/8/2018

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم السنغالي موسى واغي، قادمًا من نادي يوبين البلجيكي خلال "الميركاتو" الصيفي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، "توصل ناديا برشلونة ويوبين إلى اتفاق لنقل موسى واغي، في انتظار توقيع العقد،  في الأيام القادمة"، من دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

ولعب واغي (19 عامًا) مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وسجل الهدف الثاني للسنغال في مباراة اليابان التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وشارك اللاعب لمدة موسمين بالدوري البلجيكي، ولكن بظهوره في النسخة الأخيرة لكأس العالم ومشاركته أمام اليابان وتسجيله لهدف في مرماها، أصبح أصغر لاعب أفريقي يحرز هدفًا في تلك البطولة العالمية.

المصدر : الأناضول
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