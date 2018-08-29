أزمة صلاح تثير مطالبات باستقالة اتحاد الكرة المصري

فجرت أزمة اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصري مطالب واسعة باستقالة اتحاد الكرة.
الهاشتاج الأول:
- تصدر مطلب استقالة اتحاد الكرة المصري قائمة التريند في مصر صباح اليوم الأربعاء.
- ظل الهاشتاج على رأس أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر حتى الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.
- شارك في دعم الهاشتاج شخصيات مصرية بارزة، من بينها رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويريس الذي طالب على حسابه على تويتر بدعم الهاشتاج بمليون مشاركة.
خلفيات:
- المطالبات باستقالة اتحاد الكرة جاءت وسط خلاف بين صلاح والاتحاد بعد اتهام صلاح للاتحاد بتجاهل رسائله ورسائل محاميه.
- محامي صلاح قدم قائمة مطالب على حسابه على تويتر، أثار فيها مشكلات تعرض لها صلاح خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.
- الاتحاد تحفظ على بعض المطالب ووصفها بغير المنطقية.
- تحدث صلاح في مقاطع مصورة على حسابه على فيسبوك فصل فيها المشكلة وقدم عددا من المطالب التي اعتبرها في صالح المنتخب المصري.
- أزمة صلاح مع المنتخب تعود جذورها إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما شكا من استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته.