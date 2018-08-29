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رياضة|مصر

أزمة صلاح تثير مطالبات باستقالة اتحاد الكرة المصري

المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
29/8/2018

فجرت أزمة اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصري مطالب واسعة باستقالة اتحاد الكرة.

الهاشتاج الأول:

  • تصدر مطلب استقالة اتحاد الكرة المصري قائمة التريند في مصر صباح اليوم الأربعاء.
  • ظل الهاشتاج على رأس أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر حتى الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.
  • شارك في دعم الهاشتاج شخصيات مصرية بارزة، من بينها رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويريس الذي طالب على حسابه على تويتر بدعم الهاشتاج بمليون مشاركة.

خلفيات:

  • المطالبات باستقالة اتحاد الكرة جاءت وسط خلاف بين صلاح والاتحاد بعد اتهام صلاح للاتحاد بتجاهل رسائله ورسائل محاميه.
  • محامي صلاح قدم قائمة مطالب على حسابه على تويتر، أثار فيها مشكلات تعرض لها صلاح خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.
  • الاتحاد تحفظ على بعض المطالب ووصفها بغير المنطقية.
  • تحدث صلاح في مقاطع مصورة على حسابه على فيسبوك فصل فيها المشكلة وقدم عددا من المطالب التي اعتبرها في صالح المنتخب المصري.
  • أزمة صلاح مع المنتخب تعود جذورها إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما شكا من استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته.
المصدر : الجزيرة مباشر
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