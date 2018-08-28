شاهد: هدف رونالدو بفريقه الحالي يحصد أفضل هدف في أوربا

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) (الثلاثاء) فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في التصويت على جائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي

وفاز رونالدو في التصويت عن الهدف الذي سجله من تسديدة خلفية مزدوجة لفريق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوربا.

وحاز هدف رونالدو على أعلى عدد من الأصوات حيث صوت له 200 ألف من إجمالي 346 ألفا و915 مشاركا في التصويت.

وانتزع رونالدو بذلك اللقب من ماريو ماندزوكيتش زميله بفريق يوفنتوس، والذي كان قد توج بالجائزة الموسم السابق عن هدفه في شباك ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوربا.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة موسمي 2014 / 2015 و2015 / 2016.