شاهد: محمد صلاح يرد على اتحاد الكرة المصري

قال اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي إن أسهل طريقة للتضليل هو حصر المشكلة مع لاعب واحد.

وأضاف صلاح في فيديو بثه على صفحته على فيسبوك ردا على الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما يطالب به ليس لنفسه فقط وإنما له ولزملائه أيضا.

هذه أبرز التصريحات:

أسهل طريقة للتضليل هي أن ترى المشكلة بسيطة وأن تحصرها مع محمد صلاح.

ما أطلبه هو ما أتعامل به خارج مصر دون أن أطلب شيئا من أحد.

اطلبه من حراسة هو لي ولزملائي في المنتخب.

المعسكر الأخير نمت الساعة 6 صباحا، وحين أردت الخروج للسحور منعت لأنه يوجد جماهير كثر.

لا أوجه الاتهام لأحد لكنه يجب أن يكون هناك أمن ونظام داخل المعسكرات.

اتهموني في وطنيتي لما طبلت طلب بسيط، ولكن هذا لا ينال مني، والجماهير تعرف وطنيتي.

أرسلنا خطابات كثيرة ولم يتم الرد عليها.

عندنا الإمكانيات التي تؤهلنا لمعاملة اللاعبين كما يعاملون في الخارج.

لماذا التعليق على أسلوب المحامي الخاص بي، يجب حل المشكلة فهي الأساس.

الاتحاد يقوم بتسريب ما يريد لمجرد أني أعلنت عن بث مباشر على صفحتي.

اللاعبون يجب أن يسافروا على الدرجة الأولى وهذا ما تقوم به الفرق الأفريقية.

السفر على الدرجة الاقتصادية متعب ومجهد للاعبين خاصة في الرحلات الطويلة.

لدينا طائرة خاصة بالمنتخب وهذه نقطة إيجابية.

لا أطلب طلبا خاصا لمحمد صلاح، وكل طلباتي لي ولزملائي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، (الإثنين)، رفضه لمطالب من المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، وذلك وفقًا لبيان صادر من الاتحاد.

أبرز ما جاء في بيان الاتحاد:

الرد في إطار حرصه على الشفافية، توجب التوضيح دون الدخول في أدق التفاصيل حرصًا منا على مصلحة اللاعب.

لن نسمح لأي طرف ثالث بإثارة الفتنة بينه وبين أي من أبنائه باعتباره الداعم الأساسي لهم.

نرفض المبالغة في الطلبات التي يمكن وصف بعضها بغير المنطقية.

لا نتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بين لاعب وآخر، حفاظًا منا على توفير بيئة رياضية قائمة على العدل والمساواة واللعب النظيف .

حرصا منا على مصلحة اللاعب في الفترة الحساسة الحالية، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عدم الرد على هذه المخاطبات إلا في إطارها المناسب وفقًا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

في حالة تمادي الطرف الثالث في مثل هذه التصرفات فإن الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحل مثل هذه الأمور وفقًا للائحته الداخلية وتعليمات الاتحاد الدولي .

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