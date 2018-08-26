محمد صلاح ينتقد اتحاد الكرة المصري: أليس لديكم وقت للرد علينا؟

انتقد اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اتحاد الكرة المصري، متهما الاتحاد بتجاهل رسائله ورسائل محاميه.

وقال صلاح في تغريدة على تويتر مساء الأحد: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وأضاف صلاح: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!"

ولم يوضح صلاح سبب شكواه على تويتر، لكن التغريدة أعادت إلى الأذهان الجدل بشأن أزمته مع اتحاد الكرة المصري في أبريل/نيسان الماضي، بسبب استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته.

وشكا صلاح حينها على تويتر مما وصفه بالإهانة بسبب تجاهل اتحاد الكرة إيجاد حل لتلك المشكلة.

وعقب شكواه أعلن وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز أنه تم الاتفاق مع اتحاد كرة القدم على تنفيذ كافة طلبات محمد صلاح، لكن تغريدة صلاح تشير إلى أن مشكلاته لم تنته مع اتحاد الكرة.