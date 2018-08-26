البث الحي
رياضة

شاهد: تشلسي ينتزع فوزا بصعوبة أمام نيوكاسل يونايتد

26/8/2018

واصل تشلسي بدايته الرائعة وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 2-1 على نيوكاسل يونايتد بفضل هدف عكسي من دياندري يدلين بطريق الخطأ في مرماه

وتقدم إيدن هازارد بهدف لتشلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد احتساب خطأ من المدافع السويسري فابيان شار ضد ماركوس ألونسو.

واعتمد رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل على طريقة 5-4-1 الدفاعية في محاولة لإيقاف هجوم فريقه السابق.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي "لم أشاهد من قبل رفائيل بنيتز يلعب بخمسة مدافعين. أعتقد أنه من الصعب جدا على أي فريق اللعب هنا وليس علينا فقط".

ولم يصنع نيوكاسل إلا القليل من الفرص ولم يتقدم إلى الأمام لكن رغم ذلك أدرك المهاجم الإسباني خوسيلو، الذي شارك بدلا من سالومون روندون، التعادل من مدى قريب في الدقيقة 83.

وعاد تشلسي مجددا إلى الهجوم وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ألونسو كرة اصطدمت بالمدافع يدلين وتحولت إلى داخل الشباك ليتقاسم تشلسي الصدارة مع ليفربول وواتفورد برصيد تسع نقاط لكل فريق مقابل نقطة واحدة لنيوكاسل يونايتد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)