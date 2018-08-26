شاهد: تشلسي ينتزع فوزا بصعوبة أمام نيوكاسل يونايتد

واصل تشلسي بدايته الرائعة وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 2-1 على نيوكاسل يونايتد بفضل هدف عكسي من دياندري يدلين بطريق الخطأ في مرماه

وتقدم إيدن هازارد بهدف لتشلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد احتساب خطأ من المدافع السويسري فابيان شار ضد ماركوس ألونسو.

واعتمد رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل على طريقة 5-4-1 الدفاعية في محاولة لإيقاف هجوم فريقه السابق.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي "لم أشاهد من قبل رفائيل بنيتز يلعب بخمسة مدافعين. أعتقد أنه من الصعب جدا على أي فريق اللعب هنا وليس علينا فقط".

ولم يصنع نيوكاسل إلا القليل من الفرص ولم يتقدم إلى الأمام لكن رغم ذلك أدرك المهاجم الإسباني خوسيلو، الذي شارك بدلا من سالومون روندون، التعادل من مدى قريب في الدقيقة 83.

وعاد تشلسي مجددا إلى الهجوم وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ألونسو كرة اصطدمت بالمدافع يدلين وتحولت إلى داخل الشباك ليتقاسم تشلسي الصدارة مع ليفربول وواتفورد برصيد تسع نقاط لكل فريق مقابل نقطة واحدة لنيوكاسل يونايتد.