شاهد: بطولة شطرنج تحت الماء

شهدت العاصمة البريطانية لندن بطولة شطرنج فريدة من نوعها، وهي بطولة شطرنج تحت الماء.

وخلال البطولة، التي نُظمت أمس السبت، استخدم اللاعبون لوحة شطرنج وقطع شطرنج لا تختلف كثيرا عما يستخدمونه في الأجواء الطبيعية، كما لم تختلف قواعد اللعبة.

لكن اللاعبين كان يتعين عليهم القيام بالحركات عبر الغوص في المياه دون استخدام جهاز للتنفس.

وبمجرد غوص اللاعب تحت الماء فإنه لا يستطيع الخروج من المياه لاستنشاق الهواء قبل أن يقوم بإحدى الحركات.

وكان هذا المزيج الفريد بين الشطرنج والمياه من بنات أفكار الأمريكي إيتان إلفيلد، الذي أراد إدخال عنصر بدني في رياضة الشطرنج كي تصبح أكثر إثارة وحركة.

وتجري البطولة خلال أربع جولات، وتستمر كل مباراة ما يتراوح بين 30 و40 دقيقة، بينما يصل بعضها إلى ساعة كاملة.

وفاز بالبطولة راجكو فوجاتوفيتش، بعد يوم طويل قضى عدة ساعات منه تحت الماء، لينهي البطولة بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه.