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شاهد: صلاح يضع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

25/8/2018

أحرز المصري محمد صلاح هدفا في الدقيقة 23 ليفوز ليفربول بهدف على برايتون آند هوف ألبيون وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيق ثالث انتصار على التوالي (السبت).

وبدأ فريق المدرب يورغن كلوب اللقاء بقوة لكنه واجه صعوبات أمام برايتون القادم من الانتصار على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية ورغم ذلك قاتل ليفربول للخروج بالنقاط الثلات.

وبعد بداية هجومية لأصحاب الأرض أنقذ ماثيو رايان حارس برايتون فرصة بضربة رأس من روبرتو فيرمينو قبل أن يسدد ترينت ألكسندر-أرنولد كرة من ركلة حرة في العارضة في الدقيقة 15.

وضغط غيمس ميلنر على إيف بيسوما أثناء محاولة برايتون إعداد الهجمة ووصلت الكرة إلى ساديو ماني ثم فيرمينو الذي مهدها لزميله صلاح، هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، ليسدد بإتقان في المرمى.

ودافع برايتون بقوة وأحبط محاولات ليفربول وكاد ينتزع التعادل بضربة رأس من جروس لكن الحارس أليسون بيكر تصدى للمحاولة ببراعة في الدقيقة 88 قبل أن يسدد صلاح الكرة عاليا في اللحظات الأخيرة ويهدر فرصة إضافة الهدف الثاني.

وسيلعب ليفربول في ضيافة ليستر سيتي في الجولة المقبلة (السبت) بينما يستضيف برايتون منافسه فولهام.

ويملك ليفربول تسع نقاط من ثلاث مباريات ويتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب وبورنموث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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