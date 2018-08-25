شاهد: أرسنال يفوز 3-1 على وست هام يونايتد

احتفل المدرب أوناي إيمري بفوزه الأول مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التفوق بصعوبة 3-1 على وست هام يونايتد (السبت).

وتقدم ماركو أرناوتوفيتش بهدف لوست هام بعد مرور 25 دقيقة لكن أرسنال صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف بواسطة ناتشو مونريال وعيسى ديوب بطريق الخطأ في مرماه والبديل داني ويلبيك ليحقق الانتصار بصعوبة.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لوست هام ومدربه الجديد مانويل بليغريني رغم أن الفريق بدأ المباراة بقوة وتقدم بهدف سجله المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش بتسديدة أرضية من 20 مترا.

لكن دفاع وست هام ظهر مجددا بشكل سيء وأدرك مونريال التعادل بعد خمس دقائق من هدف الفريق الزائر إذ سدد بقوة من مدى قريب بعد كرة عرضية من زميله الظهير الأيمن هيكتور بليرين.

وأنقذ الحارسان مجموعة من الفرص قبل أن ينجح أرسنال في التقدم عندما أخفق ديوب في إبعاد كرة عرضية من البديل ألكسندر لاكازيت ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه من مدى قريب.

وأرسل بليرين كرة عرضية أخرى في الدقائق الأخيرة وصلت إلى ويلبيك الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب في مرمى الحارس أوكاش فابيانسكي ليضمن انتصار أصحاب الأرض.

وأبدى الإسباني إيمري، الذي تولى قيادة أرسنال خلفا للمخضرم أرسين فينغر، سعادته الكبيرة بتطور أداء فريقه وتحقيق الفوز.