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ليفربول يرفض عرضا من ملياردير إماراتي لشراء النادي

شعار نادي ليفربول الإنجليزي
شعار نادي ليفربول الإنجليزي
24/8/2018

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي فشل في التوصل إلى اتفاق لشراء نادي ليفربول الإنجليزي مقابل ملياري جنيه استرليني (2.55 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أحد أقارب الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات مع ممثلي مالكي ليفربول منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية العام الحالي.

وأضاف تقرير الصحيفة أن مسؤولا بارزا في مجموعة بن زايد الدولية التقى مع توم ويرنر رئيس ليفربول في نيويورك.

وقالت ديلي ميل إن عملية الشراء كانت ستتم من قبل الشيخ خالد، وشريك صيني سيملك حصة صغيرة من الأسهم.

وقال ليفربول في بيان اطلعت عليه ديلي ميل إن مجموعة فينواي سبورتس الأمريكية المالكة للنادي لم تعرض الفريق الانجليزي للبيع لكنها تفكر في عرض نسبة قليلة من الأسهم للاستثمار.

وأبلغ النادي الصحيفة البريطانية أن مجموعة فينواي سبورتس كانت واضحةـ وأصرت أن النادي ليس للبيع. لكن الإدارة قالت وبوضوح إنه تحت الشروط المناسبة ستفكر في إمكانية قبول استثمار صغير".

ونال ليفربول، صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي، لقب الدوري الانجليزي في 18 مناسبة وحصده آخر مرة عام 1990 قبل بداية عصر الدوري الممتاز.

المصدر : ديلي ميل + رويترز
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