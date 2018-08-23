رونالدو: ترك ريال مدريد كان قرارا سهلا

قال كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي، إن قرار الرحيل عن ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد تسعة مواسم مليئة بالألقاب "كان سهلا".

وأبلغ رونالدو شبكة (دي.ايه.زد.ان) الرياضية في الإنترنت "كان قرارا سهلا.. ما حققته في مدريد كان مذهلا.. فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءا من الماضي".

وانضم اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوربا.

وأنفق يوفنتوس 100 مليون يورو (114.37 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي الذي شارك وللمرة الأولى في الدوري، بالانتصار 3-2 على كييفو الأحد الماضي.