البث الحي
رياضة

صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على لقب أفضل لاعب في أوربا

صلاح ورونالدو ومودريتش يتنافسون على أفضل لاعب في دوري الأبطال
صلاح ورونالدو ومودريتش يتنافسون على أفضل لاعب في دوري الأبطال
20/8/2018

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم قائمته النهائية لأفضل لاعب من الرجال في موسم 2017-2018 والتي ضمت المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الإثنين إنه سيعلن اسم الفائز من اللاعبين الثلاثة خلال احتفال في موناكو في 30 من أغسطس/آب الجاري.

ووصل محمد صلاح إلى القائمة القصيرة متفوقا على العديد من كبار اللاعبين في دوري أبطال أوربا، ومن أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي أنتوني غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، وغيرهم.

ولفت محمد صلاح الأنظار بقوة خلال أول موسم له مع ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بإحرازه 32 هدفا خلال موسم 2017-2018.

أما لوكا مودريتش فقد حصل مع ريال مدريد على دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، ووصل إلى مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، الذي فاز به المنتخب الفرنسي.

بدوره حقق رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، نتائج تاريخية مع ريال مدريد، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوربا خمس مرات، كما حصد لقب هداف دوري الأبطال ست مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)