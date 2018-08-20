صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على لقب أفضل لاعب في أوربا

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم قائمته النهائية لأفضل لاعب من الرجال في موسم 2017-2018 والتي ضمت المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الإثنين إنه سيعلن اسم الفائز من اللاعبين الثلاثة خلال احتفال في موناكو في 30 من أغسطس/آب الجاري.

ووصل محمد صلاح إلى القائمة القصيرة متفوقا على العديد من كبار اللاعبين في دوري أبطال أوربا، ومن أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي أنتوني غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، وغيرهم.

ولفت محمد صلاح الأنظار بقوة خلال أول موسم له مع ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بإحرازه 32 هدفا خلال موسم 2017-2018.

أما لوكا مودريتش فقد حصل مع ريال مدريد على دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، ووصل إلى مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، الذي فاز به المنتخب الفرنسي.

بدوره حقق رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، نتائج تاريخية مع ريال مدريد، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوربا خمس مرات، كما حصد لقب هداف دوري الأبطال ست مرات.