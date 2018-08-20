ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة للتنس

حقق نوفاك ديوكوفيتش أخيرا اللقب الذي كان ينقصه بعد فوزه على غريمه المصنف الثاني عالميا روجيه فيدرر 6-4 و6-4 ليتوج ببطولة سينسناتي للأساتذة للتنس يوم الأحد.

بات ديكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة.

خاض ديوكوفيتش نهائي سينسناتي خمس مرات من قبل، منها ثلاث أمام فيدرر، وخسر فيها جميعا لكنه أنهى العقدة بعد انتفاضة رائعة أعقبت خضوعه لجراحة بالمرفق.

أصبح بطل ويمبلدون أول لاعب يكمل السجل الذهبي بالفوز بكل بطولات الأساتذة التسع منذ انطلاقها في 1990.

قال اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسناتي سبع مرات "بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي. أقف هنا للمرة الأولى وأنا أحمل اللقب".

ديوكوفيتش: عانيت خلال فترات صعبة. إنها مرحلة متقلبة بمسيرتي بعد الإصابة والخضوع لجراحة في وقت مبكر هذا العام.

ديوكوفيتش: يبدو من غير المعقول أن استعيد مستواي هكذا بالفوز في ويمبلدون ثم الفوز بلقب سينسناتي لأول مرة.

فاز ديوكوفيتش في آخر ثلاث مواجهات ضد فيدرر معززا تفوقه في المواجهات المباشرة بتحقيق 24 انتصارا مقابل 22 للأستاذ السويسري خلال مسيرة طويلة من التنافس.

سيحسن ديوكوفيتش صاحب المركز العاشر عالميا تصنيفه ليرتقى المركز السادس وسيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر وسط توقعات قوية بأن يحصد اللقب للمرة الثالثة.