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ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة للتنس

نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
20/8/2018

حقق نوفاك ديوكوفيتش أخيرا اللقب الذي كان ينقصه بعد فوزه على غريمه المصنف الثاني عالميا روجيه فيدرر 6-4 و6-4 ليتوج ببطولة سينسناتي للأساتذة للتنس يوم الأحد.

  • بات ديكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة.
  • خاض ديوكوفيتش نهائي سينسناتي خمس مرات من قبل، منها ثلاث أمام فيدرر، وخسر فيها جميعا لكنه أنهى العقدة بعد انتفاضة رائعة أعقبت خضوعه لجراحة بالمرفق.
  • أصبح بطل ويمبلدون أول لاعب يكمل السجل الذهبي بالفوز بكل بطولات الأساتذة التسع منذ انطلاقها في 1990.
  • قال اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسناتي سبع مرات "بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي. أقف هنا للمرة الأولى وأنا أحمل اللقب".
  • ديوكوفيتش: عانيت خلال فترات صعبة. إنها مرحلة متقلبة بمسيرتي بعد الإصابة والخضوع لجراحة في وقت مبكر هذا العام.
  • ديوكوفيتش: يبدو من غير المعقول أن استعيد مستواي هكذا بالفوز في ويمبلدون ثم الفوز بلقب سينسناتي لأول مرة.
  • فاز ديوكوفيتش في آخر ثلاث مواجهات ضد فيدرر معززا تفوقه في المواجهات المباشرة بتحقيق 24 انتصارا مقابل 22 للأستاذ السويسري خلال مسيرة طويلة من التنافس.
  • سيحسن ديوكوفيتش صاحب المركز العاشر عالميا تصنيفه ليرتقى المركز السادس وسيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر وسط توقعات قوية بأن يحصد اللقب للمرة الثالثة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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