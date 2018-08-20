ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة للتنس

حقق نوفاك ديوكوفيتش أخيرا اللقب الذي كان ينقصه بعد فوزه على غريمه المصنف الثاني عالميا روجيه فيدرر 6-4 و6-4 ليتوج ببطولة سينسناتي للأساتذة للتنس يوم الأحد.
- بات ديكوفيتش أول لاعب يفوز بكل بطولات الأساتذة.
- خاض ديوكوفيتش نهائي سينسناتي خمس مرات من قبل، منها ثلاث أمام فيدرر، وخسر فيها جميعا لكنه أنهى العقدة بعد انتفاضة رائعة أعقبت خضوعه لجراحة بالمرفق.
- أصبح بطل ويمبلدون أول لاعب يكمل السجل الذهبي بالفوز بكل بطولات الأساتذة التسع منذ انطلاقها في 1990.
- قال اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسناتي سبع مرات "بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي. أقف هنا للمرة الأولى وأنا أحمل اللقب".
- ديوكوفيتش: عانيت خلال فترات صعبة. إنها مرحلة متقلبة بمسيرتي بعد الإصابة والخضوع لجراحة في وقت مبكر هذا العام.
- ديوكوفيتش: يبدو من غير المعقول أن استعيد مستواي هكذا بالفوز في ويمبلدون ثم الفوز بلقب سينسناتي لأول مرة.
- فاز ديوكوفيتش في آخر ثلاث مواجهات ضد فيدرر معززا تفوقه في المواجهات المباشرة بتحقيق 24 انتصارا مقابل 22 للأستاذ السويسري خلال مسيرة طويلة من التنافس.
- سيحسن ديوكوفيتش صاحب المركز العاشر عالميا تصنيفه ليرتقى المركز السادس وسيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر وسط توقعات قوية بأن يحصد اللقب للمرة الثالثة.