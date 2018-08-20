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تعرف على التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر
20/8/2018

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بينما قفز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أربعة مراكز ليحتل المركز السادس.

رفع ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا رصيده إلى 4445 نقطة، إثر تغلبه على النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم، مساء الأحد في نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم (الاثنين) كالتالي:

  • الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 10040 نقطة 
  • السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 7080 نقطة 
  • الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الثالث برصيد 5500 نقطة 
  • الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع برصيد 4845 نقطة 
  • الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة 
  • الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز السادس برصيد 4445 نقطة 
  • الكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 4445 نقطة 
  • البلغاري غريغور ديميتروف في المركز الثامن برصيد 3790 نقطة 
  • النمساوي دومينيك ثيم في المركز التاسع برصيد 3485 نقطة 
  • البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3435 نقطة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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