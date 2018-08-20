تعرف على التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بينما قفز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أربعة مراكز ليحتل المركز السادس.

رفع ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا رصيده إلى 4445 نقطة، إثر تغلبه على النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم، مساء الأحد في نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم (الاثنين) كالتالي: