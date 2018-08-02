مودريتش في طريقه للحاق برونالدو في إيطاليا

قالت تقارير صحفية إن نادي إنترميلان الإيطالي يرغب في ضم النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، الحائز على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018، إلى صفوفه لهذا الموسم.

وقالت صحيفة غازيتا ديللو سبورت، الأربعاء، إن زوجة مودريتش هي من قامت بالتواصل مع مسؤولي النيراتزوري لتسألهم بطريقة مباشرة إن كانوا يرغبون بالتعاقد مع مودريتش، ولم يتوانى النادي الإيطالي ولو للحظة في إبداء اهتمامه الكبير باستقدام نجم خط وسط النادي الملكي، إلى السان سيرو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مودريتش يريد عقداً يحصل فيه على صافي 10 ملايين يورو في السنة، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه خلال السنتين المتبقيتين له مع نادي ريال مدريد.

ولأسباب تتعلق بالسيولة المالية، فمن المتوقع أن يقوم النادي الإيطالي بتقديم طلب استعارة للاعب من النادي الإسباني وذلك على شرط تحويل هذه العقد إلى عقد دائم، الصيف المقبل.