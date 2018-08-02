بالفيديو: أغيري يخلف كوبر في تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المكسيكي خافيير أغيري مدربا لمنتخب كرة القدم خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة في مشاركتهم المخيبة لللآمال في كأس العالم بروسيا.

وحسب الاتحاد، فإن عقد المدرب الجديد يمتد لأربع سنوات، وسيتلقى 120 ألف دولار شهريا يدفع منها لمساعدين اثنين يعملان معه.

وكان أغيري (59 عاما) قد درب منتخب المكسيك وأهله إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

وعلى مستوى الفرق، قام أغيري بتدريب فريق أتلانتي المكسيكي، ثم درب أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول في إسبانيا.

وعاد أغيري ليدرب المكسيك ويأهله إلى نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010، كما درب منتخب اليابان بين عامي 2014 و2015، ودرب كذلك فريق نادي الوحدة الإماراتي بين عامي 2015 و 2017.

وقال أغيري إنه فخور لتدريب المنتخب المصري. وأضاف "لقد دربت في كرة القدم لعشرين عاما، وعندي أربع مشاركات في نهائيات كأس العالم في مشواري، لكن مهمتي اليوم هي الأولى في أفريقيا، وهي مهمة كبيرة".

وردا على حول اتهامات بتلاعب المدرب بنتائج بعض المباريات خلال عمله مع ريال سرقسطة في الدوري الإسباني قال أغيري: "شكرا لهذا السؤال. الأمور كلها واضحة. حصل الأمر قبل ثلاثة أعوام. تعين عليّ وعلى البعض الإدلاء بأقوالنا في المحكمة، ثم أغلقت القضية. لا أعرف لما يعود البعض لفتح القضية، ويقولون إن هناك تحقيق مستمر. هذه القضية لن تعيقني في عملي أبدا، وهي لم تسبب مشكلات في عملي في السابق".