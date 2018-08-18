الزمالك المصري يوقف نشاطه الرياضي بسبب "المؤامرة"

أعلن نادي الزمالك المصري وقف نشاطه الرياضي بما فيه كرة القدم لحين انتهاء ما وصفها بـ "المؤامرة على النادي".

إعلان تجميد النشاط الرياضي جاء في تغريدة على حساب النادي بموقع "تويتر" ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا أمس (الجمعة) اتهم فيه ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي بالحجز على أموال النادي.

وأضاف منصور أنه لا يستطيع دفع رواتب العاملين أو شراء لاعبين جدد بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، منتقدا تجاهل الدولة لسلوك عباس على حد وصفه.

الزمالك يقرر ايقاف النشاط الرياضي بما فيه كرة القدم لحين انتهاء المؤامرة على النادي. pic.twitter.com/u5WbZovEME — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 18, 2018

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ياسر لبيب رئيس إدارة النشاط الرياضي بالزمالك أنهم أوقفوا النشاط الرياضي تضامنا مع مرتضى منصور فيما يتعرض له من مؤامرات.

كما نقلت عن مرتضى منصور رئيس النادي قوله إن فريق الكرة لن يخوض أية مباراة في الدوري لحين انتهاء ما وصفها بالمهازل.

وحقق الزمالك انتصاره الثاني على التوالي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على مضيفه مصر المقاصة (الخميس) في المرحلة الثالثة للمسابقة، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويتصدر ترتيب الدوري.