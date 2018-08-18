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الزمالك المصري يوقف نشاطه الرياضي بسبب "المؤامرة"

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
18/8/2018

أعلن نادي الزمالك المصري وقف نشاطه الرياضي بما فيه كرة القدم لحين انتهاء ما وصفها بـ "المؤامرة على النادي".

إعلان تجميد النشاط الرياضي جاء في تغريدة على حساب النادي بموقع "تويتر" ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا أمس (الجمعة) اتهم فيه ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي بالحجز على أموال النادي.

وأضاف منصور أنه لا يستطيع دفع رواتب العاملين أو شراء لاعبين جدد بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، منتقدا تجاهل الدولة لسلوك عباس على حد وصفه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ياسر لبيب رئيس إدارة النشاط الرياضي بالزمالك أنهم أوقفوا  النشاط الرياضي تضامنا مع مرتضى منصور فيما يتعرض له من مؤامرات.

كما نقلت عن مرتضى منصور رئيس النادي قوله إن فريق الكرة لن يخوض أية مباراة في الدوري لحين انتهاء ما وصفها بالمهازل.

وحقق الزمالك انتصاره الثاني على التوالي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على مضيفه مصر المقاصة (الخميس) في المرحلة الثالثة للمسابقة، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويتصدر ترتيب الدوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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