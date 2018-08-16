شركات أمنية عالمية تؤكد تورط عربسات في توزيع beoutQ

أكدت ثلاث شركات عالمية رائدة في مجالات الأمن الرقمي (الخميس) أن قناة القرصنة التلفزيونية "beoutQ"، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، يتم توزيعها على القمر الاصطناعي عربسات.

وقالت مجموعة beIN الإعلامية في بيان إن شركات "سيسكو سيستمز" وناغرا وأفيرون أكدت اليوم الخميس بشكل مستقل ونهائي أن قناة القرصنة التلفزيونية beoutQ، التي أدارت عملية قرصنة للبث الرياضي العالمي العام الماضي، يتم توزيعها على القمر الاصطناعي عربسات.

وقالت مجموعة beIN إن هذا الدليل التقني "يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط شركة عربسات، ومقرها الرياض، في أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم".

وعربسات هي مشغل رئيسي للأقمار الاصطناعية مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة لحكومات جامعة الدول العربية وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة فيها. كما أن الرئيس التنفيذي لشركة عربسات هو مواطن سعودي.

وأضافت beIN أنه "بعد أن سرقت جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا مؤخراً، عاد شبح القرصنة السعودية للظهور بقوة مرة أخرى مع قيام beoutQ بسرقة بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي الدرجة الأولى لموسم 2018/2019 وتوزيعها بشكل غير قانوني في المملكة".

كما أعلنت قناة القرصنة أنها ستبث مباريات قادمة من الدوري الإسباني والدوري الألماني، اللذين سينطلقان خلال أيام.

وقالت شبكة بي إن سبورت في بيانها إن عودة هذه القناة إلى سرقة المباريات "تزامنت مع أدلة وتقارير موثقة قدمتها شركة سيسكو، المزود الأول للتكنولوجيا في العالم، وناغرا، الشركة الرائدة في توفير حلول الأمن للتلفزيون المدفوع ومقرها في سويسرا، وأوفيرون، رائدة التكنولوجيا الإبداعية للخدمات الإذاعية، تشرح بالتفصيل التقني كيف كانت أقمار عربسات، ولا تزال، الأقمار الاصطناعية التي تبث قنوات "beoutQ" المقرصنة".

وأضافت أنه على الرغم من المطالب من الهيئات الرياضية المختلفة لإنهاء دعم شركة عربسات لهذه القرصنة، فقد رفضت عربسات بشدة أن تفعل ذلك رغم أن لديها القدرة ببساطة على إيقاف عمليات بث beoutQ على أقمارها.

وقالت شبكة بي إن سبورت إن قناة القرصنة beoutQ تنشر على صفحتها على فيسبوك وغيرها من القنوات الإعلامية الاجتماعية ترددات بثها على عربسات، "وهو الأمر الذي يفضح تصريحات عربسات الأخيرة بأنها لم تبث قناة beoutQ أبدا".