سخرية على تويتر بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام المصري 36-1

أثارت هزيمة المنتخب السعودي للشباب في كرة الماء أمام نظيره المصري بستة وثلاثين هدفا مقابل هدف وحيد، موجة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت الهزيمة المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى التغريد غاضبا بالتهديد بمحاسبة المتسبب فيها.

وغرد قائلا:

نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة.

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.

أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!

نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة…

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..

أخاف أنكم ناسين الحارس بس !! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2018

تغريدة تركي آل الشيخ أعقبتها تعليقات ساخرة وأخرى تعزو الأسباب إلى الغياب التام للمتابعة والاهتمام من قبل السلطات المعنية.

وهذه طائفة من التعليقات الساخرة

https://twitter.com/QN3/status/1030083252311261185?ref_src=twsrc%5Etfw

الحمدلله أنهم ماغرقو بس😂😂 — . (@ErwtLol) August 16, 2018

احمد ربك انهم ماغرقوا هههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/laTfE1q1WO — سعيد الشهراني (@tbld1919) August 16, 2018

https://twitter.com/AAlshareey/status/1030084357514559490?ref_src=twsrc%5Etfw

نتيجة عدم اهتمام الأندية بهذه اللعبة بعد ان كنّا نحقق فيها بطولات على المستوى الدولي بحجة الدعم المالي بالاضافة لسوء اختيار العناصر المشاركة وعدم اختيار الأفضل والاهمال الشديد التي تعانيه في درجة الشباب والفرق الاولى في السنوات الاخيرة — فهر طيب (@fehr747) August 16, 2018

https://twitter.com/ussaskar2/status/1030108899100315648?ref_src=twsrc%5Etfw

حد يطمنا ع اللاعيبه طيب ليكونوا اتبلوا 😂😂😂 pic.twitter.com/6dLnPRoLKH — ♦🦅 K Δ چ ö õ 🦅♦🇾🇪 (@kajoo_xd) August 16, 2018

والله يامعالي المستشار لولا ذا التغريده ما حد درئ عنهم أسترهم ربنا يسترها معاك 🤣🤣🤣 — سےـعےـksaودي(مےـوآطےـنـ صےـآمےـل) (@saad27257) August 16, 2018