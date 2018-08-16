اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، الإيقاف عن الكويت مؤقتا قبل يومين من انطلاق دورة الألعاب الآسيوية ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت علم البلد العربي.
- عبرت الكويت عن سعادتها بقرار رفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.
- قال محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رفع الإيقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".
- شدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الإيقاف بشكل كامل.
معلومات أساسية
- تعرضت الكويت للإيقاف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية المحلية بعد صدور قانون للرياضة.
- نتيجة لذلك اضطر الرياضيون الكويتيون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما لم تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.
- عوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
- رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر كانون الأول 2017 والذي تم فرضه في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.
- في نفس الشهر استضافت الكويت منافسات كأس الخليج (خليجي 23).