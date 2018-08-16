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رياضة|الكويت

اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت

16/8/2018

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، الإيقاف عن الكويت مؤقتا قبل يومين من انطلاق دورة الألعاب الآسيوية ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت علم البلد العربي.

  • عبرت الكويت عن سعادتها بقرار رفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.
  • قال محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رفع الإيقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".
  • شدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الإيقاف بشكل كامل.
معلومات أساسية
  • تعرضت الكويت للإيقاف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية المحلية بعد صدور قانون للرياضة.
  • نتيجة لذلك اضطر الرياضيون الكويتيون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما لم تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.
  • عوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
  • رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر كانون الأول 2017 والذي تم فرضه في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.
  • في نفس الشهر استضافت الكويت منافسات كأس الخليج (خليجي 23).
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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