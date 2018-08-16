اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، الإيقاف عن الكويت مؤقتا قبل يومين من انطلاق دورة الألعاب الآسيوية ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت علم البلد العربي.

عبرت الكويت عن سعادتها بقرار رفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.

قال محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رفع الإيقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".

شدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الإيقاف بشكل كامل.

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