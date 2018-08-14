فيديو: ليفربول يحيل صلاح للشرطة بعد استخدامه الهاتف أثناء القيادة

قال نادي ليفربول الإنجليزي إنه أخطر الشرطة بواقعة تتعلق بنجمه المصري محمد صلاح بعد تداول مقطع فيديو له وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة السيارة.

ويبدو في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، صلاح وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادته للسيارة بينما تجمع عدد من مشجعيه من الأطفال والكبار حول السيارة أثناء توقفها في المرور.

كما يظهر في المقطع تجاهل صلاح لمحبيه الذين كانوا يأملون في أن ينزل زجاج السيارة ويلتقط صورا معهم، لكنه واصل التركيز على الهاتف المحمول.

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو"، المحلية عن متحدث باسم نادي ليفربول قوله "بعد مناقشة مع اللاعب، قام النادي بإخطار شرطة ميريسايد بشأن مقطع الفيديو والظروف المحيطة بالتقاطه. لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتعامل داخليا مع أي متابعة للأمر".

وقالت شرطة منطقة ميريسايد على حسابها على تويتر "تم إبلاغنا بمقطع فيديو يعتقد أنه يظهر لاعب كرة قدم يستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، وقد تم إحالة الأمر للقسم المختص".