شاهد: أول أهداف رونالدو مع يوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في مباراته الأولى مع فريقه الجديد يوفنتوس، ليساهم في انتصار الفريق الأول على فريق الشباب للنادي بخمسة أهداف دون مقابل أمس الأحد.

ويلعب يوفنتوس هذه المباراة سنويا قبل انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإيطالي وتجمع بين الفريق الأول وفريق الشباب.

ولم ينتظر رونالدو طويلا لتسجيل باكورة أهدافه، فقد أحرز هدف السبق للفريق الأول في الدقيقة الثامنة.

وبعد عشر دقائق من ذلك تعرض لاعب الفريق الثاني، ريكاردو كابيليني، لضغوط أجبرته على تسديد الكرة بطريق الخطأ في شباك فريقه ليضاعف تفوق الفريق الأول.

وسجل باولو ديبالا بعد ذلك هدفين للفريق الأول ثم أضاف كلاوديو ماركيسيو هدفا في الشوط الثاني ليساهما في تقدم يوفنتوس الأول بخمسة أهداف دون مقابل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الثانية والسبعين بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل عندما اقتحم عدد من مشجعي يوفنتوس أرض الملعب في تقليد ظلت الجماهير تتبعه لسنوات طويلة.

وشهدت المباراة تجمع أعداد كبيرة من المشجعين خصيصا لرؤية النجم الجديد ليوفنتوس، الذي أحدث ضجة في أوساط كرة القدم العالمية عندما أعلن انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق الإيطالي.