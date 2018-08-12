تزايد الجدل بشأن علاقة بوغبا بالمدرب مورينيو

ضاعف بول بوغبا الجدل حول علاقته بجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط تكهنات حول خوف لاعب الوسط من التعرض لغرامة لو تحدث بصراحة.

ذكرت تقارير أن برشلونة كان يرغب في ضم بوغبا، الفائز بكأس العالم الشهر الماضي والمنتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 114 مليون دولار، في صفقة ضخمة بعد توتر العلاقة مع مورينيو في الفترة الأخيرة.

لكن اللاعب البالغ عمره 25 عاما ارتدى شارة القيادة مع يونايتد في المباراة الافتتاحية للدوري أمام ليستر سيتي وحظي بإشادة مورينيو حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 يوم الجمعة.

نشر بوغبا صورة على حسابه في إنستغرام بعد المباراة ليزيد التكهنات حول مدى تأقلمه على اللعب في أولد ترافورد.

كتب بوغبا "سأبذل دائما قصارى جهدي من أجل المشجعين وزملائي بغض النظر عما يحدث"، في تعليقات انتشرت على نطاق واسع، واعتبرها البعض بمثابة نتيجة لتوتر العلاقة مع مورينيو.

لم يتحدث بوغبا بشكل مباشر عن مورينيو الذي اعتاد توجيه انتقادات للاعب الفرنسي منذ ضمه من يوفنتوس في 2016.

لكن نقلت عدة صحف بريطانية عن بوغبا قوله اليوم الأحد "هناك أشياء يمكنني قولها وهناك أشياء لا يمكنني قولها… وإلا سأتعرض للغرامة".

بوغبا: "عندما تثق الناس فيك فإنك تشعر أنك بحالة جيدة وتصبح الأمور أسهل. أنا دائما أبذل قصارى جهدي من أجل المشجعين وزملائي… ومن أجل الناس التي تثق بي".