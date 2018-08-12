بالصور: طفل يقتحم الملعب لمعانقة محمد صلاح

في بداية متميزة للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي سجل أول أهدافه ليبدأ فريقه مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز كبير 4-صفر على وست هام يونايتد.

وبعد إحراز صلاح الهدف في الدقيقة 19 من بداية الشوط الأول اقتحم طفل ملعب أنفيلد لتحية مثله الأعلى الفرعون المصري محمد صلاح.

صلاح عانق الطفل، قبل أن تصحب قوات الأمن الطفل خارج المعلب.

ومع حلول الدقيقة 45، أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدفين دون رد.

ونجح ماني في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53، قبل أن يختتم دانيل ستوريدغ مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 88.