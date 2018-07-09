كم دقيقة سقطها نيمارعلى أرضية الملعب بالمونديال؟

قالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية إن المهاجم نيمار سقط على أرضية الملعب بداعي تعرضه للخشونة المتعمدة من لاعبي المنافسين لمدة 16 دقيقة في جميع مباريات السامبا الخمس ببطولة كأس العالم.

وودّعت البرازيل المونديال من ربع النهائي بعد الهزيمة من بلجيكا بهدف مقابل هدفين.

وأكدت الصحيفة، الأحد، أن نيمار دا سيلفا سقط على أرضية الملعب في المباراة الأولى أمام سويسرا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ما يقرب من ثلاث دقائق و50 ثانية.

وسقط على أرضية الملعب مجددًا في مباراة كوستاريكا والتي حسمها السامبا لصالحه بهدفين دون رد ما يقرب من دقيقتين و55 ثانية، أما في المباراة الثالثة أمام صربيا والتي انتهت بالنتيجة ذاتها، فقد سقط دقيقة و56 ثانية.

وتأهل راقصوا السامبا إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لمواجهة المكسيك والتي حسمتها البرازيل بهدفين دون رد، حيث شهدت أطول مدة سقوط لنيمار على أرضية الملعب والتي وصلت إلى 5 دقائق و29 ثانية.

وفي آخر مباراة البرازيل بالمونديال أمام بلجيكا في ربع النهائي والتي انتهت بهزيمة السامبا بهدف لهدفين، فقط سقط النجم البرازيلي دقيقتين فقط.

وبذلك، أصبح إجمالي عدد الدقائق التي سقط فيها نيمار على أرضية الملعب 16 دقيقة.