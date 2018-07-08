البث الحي
رياضة

شاهد: كرواتيا تتأهل لنصف نهائي المونديال وتنهي الحلم الروسي

7/7/2018

تأهل المنتخب الكرواتي (السبت) إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأنهى الكروات المغامرة الروسية بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بذلك، ستلعب كرواتيا مع إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

وتقدم دينيس تشيرشيف لأصحاب الأرض بهدف رائع من تسديدة هائلة في الدقيقة 31 لكن أندريه كراماريتش أدرك التعادل من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ماريو مانزوكيتش بعدها بثماني دقائق.

وفي الوقت الإضافي الأول أحرز المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا هدف الفوز عندما حول تمريرة عرضية للقائد لوكا مودريتش من ركلة ركنية في الدقيقة 101، إلا أن ماريو فرنانديز أدرك التعادل لروسيا بضربة رأس أيضا قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بخمس دقائق.

وأهدر فرنانديز وفيودور سمولوف ركلتي ترجيح لروسيا مقابل واحدة من ماتيو كوفاتشيتش في صفوف كرواتيا قبل أن يسجل إيفان راكيتيتش ركلة الفوز.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)