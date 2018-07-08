المونديال في أرقام: الأهداف والهدافون والبطل المنتظر

باختتام دور الثمانية تكون قد أقيمت 60 مباراة من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.

وهذه أبرز الأرقام والإحصاءات في المونديال حتى نهاية دور الثمانية:

الأهداف:

157 هدفا في 60 مباراة، بمتوسط 2,6 هدف للمباراة.

11هدفا في دور الـ 8 في 4 لقاءات بمتوسط 2,75 هدف للمباراة، بينما دور الـ 16 سجل فيه 24 هدفا في 8 مباريات بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة.

3 مباريات في دور الثمانية انتهت في الوقت الأصلي وواحدة امتدت الي ركلات الترجيح.

47 مباراة انتهت بالفوز بنسبة 78,3%.

13 مباراة انتهت بالتعادل بنسبة 21,7%.

4 مباريات من 12 امتدت لوقت إضافي بل وامتدت لركلات الترجيح.

33,3% عصت المباريات المنتخبات الفائزة من تحقيق الفوز في الوقت الأصلي أو حتي في الوقت الإضافي.

لقاء كرواتيا وروسيا هو الوحيد من الأربعة الذي يحرز اللاعبون فيه أهدافا في الوقت الإضافي بهدف في كل شوط.

لا يوجد طرد ولا ركلات جزاء في دور الـ 8 ليبقي الطرد كما هو 4 حالات.

ركلات الجزاء 28 ركلة تم إحراز 21 منها والفشل في7 ركلات.

16 إنذارا في دور الـ 8 منهم 4 لكرواتيا وحدها، ومنهم إنذاران لأورغواي، التي نالت إنذارا واحدا فقط طوال المباريات الـ 4 السابقة.

208 انذارات في كل البطولة بمتوسط 3,46 إنذار للمباراة الواحدة.

22هدفا قاتلا في البطولة بإضافة هدف فرنانديز الذي تعادل به لروسيا ق115.

9 أهداف بنيران صديقة، أخرها هدف البرازيلي فرناندينهو في مرماه لصالح بلجيكا.

الهدافون:

هاري كين يقترب من حسم لقب الهداف وتبقت له مباراتان، له 6 أهداف نصفهم من ركلات جزاء.

4 أهداف لوكاكو، رونالدو، وتشيرتشيف.

يبقي لوكاكو في المنافسة وتبقت له مباراتان.

3 أهداف لمبابي، وديغو كوستا، وكافاني، ويارى مينا، وغريزمان، أرتيم دزيوبا.

يتبقى لمبابي وزميله جريزمان مباراتان.

3 ينافسون هارى كين على اللقب.

ما يقرب من 200 ألف متفرج شاهدوا دور الـ 8 من الملاعب المختلفة في روسيا.

مربع العمالقة:

نصف نهائي أوربي خالص من دون أمريكا الجنوبية، بعد خسارة أورغواي من ديوك فرنسا بهدفين نظيفين.

أول نصف نهائي من دون ألمانيا والبرازيل والأرجنتين.

ثالث نصف نهائي أوربي خالص.

أول نصف نهائي أوربي كان عام 1966، وثاني مرة عام 1982.

حاملو اللقب:

11 لقب لأوربا من 5 منتخبات.

4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

لقب واحد لكل من إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا.

9 ألقاب لأمريكا الجنوبية من 3 منتخبات.

5 ألقاب للبرازيل وتتصدر القائمة.

لقبان لكل من أورغواي والأرجنتين.

أمريكا الجنوبية منذ 2002 وهي بعيدة عن منصة التتويج.

هل سيولد بطل جديد لكأس العالم؟

كل 20 عاما يأتي بطل جديد

عام 58 أول بطولة للبرازيل.

عام 78 أول بطولة للأرجنتين.

عام 98 أول بطولة لفرنسا.

عام2018، هل يطل علينا بطل جديد ؟