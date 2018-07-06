شاهد: فرنسا تفوز على أوروغواي وتصعد إلى نصف نهائي كأس العالم

تأهلت فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على أورغواي بهدفين مقابل لا شيء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

أحرز رفائيل فاران هدف فرنسا الأول من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 40 عندما تخلص من الرقابة ليحول تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أنطوان غريزمان برأسه في الشباك.

وأضاف غريزمان الهدف الثاني إثر خطأ فادح من حارس أورغواي فرناندو موسليرا عندما حاول التصدي لتسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه بغرابة شديدة.

دخلت أورغواي المباراة lk دون مهاجمها المؤثر إدينسون كافاني، الذي يعاني من إصابة في الساق، وحل محله كريستيان ستواني في التشكيلة الأساسية وكان مجهوده في الهجوم ملحوظا.

وجاءت المباراة متوسطة وأهدر كيليان مبابي، الذي تألق في مباراة الأرجنتين، فرصة جيدة لافتتاح التسجيل بعد ربع ساعة من البداية.

كما تألق حارس فرنسا هوغو لوريس لينقذ مرماه من ضربة رأس مارتن كاسيريس بعد هدف فرنسا الأول. وسنحت فرصة لدييغو غودين قائد أورغواي ليضع الكرة في الشباك لكن تسديدته من متابعة فرصة كاسيريس ذهبت بعيدا عن المرمى.

وستلعب فرنسا، بطل العالم 1998، مع الفائز من ثاني مباريات دور الثمانية في وقت لاحق بين البرازيل وبلجيكا.