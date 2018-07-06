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بوفون ينضم لباريس سان جيرمان

بوفون يودع يوفنتوس بالدموع
بوفون يودع يوفنتوس بالدموع
6/7/2018

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ضم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق لصفوفه لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وقال بوفون لموقع النادي الفرنسي "أشعر بسعادة كبيرة لانضمامي لصفوف باريس سان جيرمان. لأول مرة في مسيرتي الرياضية .. أترك إيطاليا وشجعني هذا النادي الطموح على اتخاذ هذا القرار. أتوجه بالشكر للنادي ورئيسه على هذه الثقة".

ولعب بوفون 176 مباراة مع منتخب إيطاليا خلال 20 عاما.

وودع بوفون (40 عاما) يوفنتوس بالدموع بعد آخر مباراة شارك فيها في الفوز 2-1 على فيرونا الذي هبط للدرجة الثانية في مايو/ ايار الماضي بعد أن أمضى الحارس المخضرم 17 عاما في صفوف بطل الدوري الإيطالي.

وصنع بوفون، الذي لعب لأول مرة وعمره 17 عاما مع نادي بارما في 1995، شهرته مع يوفنتوس وفاز بلقب الدوري المحلي تسع مرات وبطولة الكأس أربع مرات.

وأنهى بوفون مسيرته مع يوفنتوس محتفظا بشباكه نظيفة في 300 من إجمالي 655 مباراة في جميع المسابقات.

وقال بوفون "تابعت تقدم النادي المذهل في السنوات الأخيرة. أعرف ما يحلم به الفريق وما يكنه عشاقه في قلوبهم، سأبذل قصارى جهدي وأوظف كل خبرتي وكل تعطشي للفوز من أجل مساعدة فريقي الجديد لتحقيق جميع الأهداف المستقبلية الكبيرة".

ويعتبر انتقال بوفون إلى باريس سان جيرمان محاولة أخيرة من جانب الحارس المخضرم لإضافة لقب دوري الأبطال إلى قائمة البطولات التي حققها.

المصدر : رويترز
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