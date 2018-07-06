اتحادات التنس العالمية تدعو لإغلاق "قناة قرصنة" مرتبطة بالسعودية

دعت اتحادات التنس العالمية (الخميس) لإغلاق قناة (بي أوت كيو) التلفزيونية، قائلة إنها تبث بشكل غير قانوني محتوى للتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا وجه حق.

وهذا أبرز ما جاء في بيان الاتحاد الدولي للتنس:

إن مثل هذه "القرصنة غير الشرعية" تجازف بالإضرار بقيمة حقوق البث التي تساعد في تمويل الرياضة.

وحدت الجهات المنظمة لرياضة التنس عالميا صفوفها لتدين علانية وتدعو للإغلاق الفوري لعملية القرصنة غير الشرعية التي تتخذ من السعودية قاعدة لقنوات "بي أوت كيو".

إن المحتوى يوزعه مزود خدمة الأقمار الصناعية عرب سات الذي يتخذ من الرياض مقرا له.

تطورات قرصنة "بي أوت كيو":