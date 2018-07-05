البث الحي
رياضة

مارادونا يعتذر عن تعليقات "السرقة"

5/7/2018

قدم دييغو مارادونا اعتذاره للاتحاد الدولي للقدم "الفيفا" وللحكام الذين يعينهم لإدارة المباريات عن التصريحات التي وصف فيها فوز إنجلترا على كولومبيا في كأس العالم "بالسرقة".

واعتذر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بعد أن تلقى توبيخا من الفيفا بعد التعليقات التي أدلى بها بعد الفوز الصعب الذي حققته انجلترا بركلات الترجيح على كولومبيا في دور 16 من البطولة.

وكتب مارادونا عل حسابه على إنستغرام "نتيجة انفعالي ورغبتي في التضامن مع كولومبيا قلت بعض العبارات التي أعترف أن بعضها ليس مقبولا".

وأضاف "أعتذر للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه (جياني انفانتينو). رغم أنني اختلف في بعض الأحيان مع بعض قرارات الحكام لكني أعرب عن تقديري الكامل لعملهم الشاق".

وفازت انجلترا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة مليئة بالنزاعات والاحتجاجات على الحكم.

وقال بيان صادر عن الفيفا "بعد التعليقات التي أدلى بها دييغو أرماندو مارادونا… يلوم الفيفا بشدة الانتقادات لأداء حكام المباراة الذي يعتبره إيجابيا في مباراة صعبة ومشوبة بالعواطف".

وأضاف "يعتبر الفيفا أيضا التعليقات الإضافية والتلميحات غير ملائمة تماما ولا أساس لها على الإطلاق".

وأوضح الفيفا أنه يفعل "كل شيء في قوته من أجل ضمان أن تكون مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والاحترام في المقدمة في هذه البطولة".

وأشار الفيفا إلى أنه "يشعر بالأسف الشديد لقراءة مثل هذه التعليقات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا".

وقال مارادونا إن فوز انجلترا كان "سرقة ضخمة" وإن جايجر "لم يكن من المفترض أن يدير مباراة بهذا الحجم".

وأضاف "جايجر أمريكي، يا لها من مصادفة".

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)